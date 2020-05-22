Житель Житомирской области Анатолий Захаренко, который расстрелял семь человек на своем пруду, имеет проблемы с сердцем и официально является безработным. Об этом 22 мая сообщает «Комсомольская правда в Украине

Массовое убийство около одного из водоемов в Житомирской области произошло в ночь на 22 мая. Арендатор пруда расстрелял из ружья компанию из семерых человек, которые приехали на рыбалку и устроили совместное распитие спиртных напитков. По одной из версий, некоторые из убитых были бывшими и действующими сотрудниками добровольческого батальона Нацгвардии, которые решили отомстить за полицейского начальника-взяточника, который был задержан якобы по наводке Захаренко. Вымогательство полиции и добробатовцы. В СМИ появились новые детали бойни на Житомирщине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в селе его звали «Кацапом», потому что в 1986 году он переехал из России. Он официально был безработным и жил на пенсию по инвалидности. Ранее работал трактористом.

По словам жителей села Новоселица, несмотря на наличие семьи, он почти все время проводил на пруду, где жил в вагончике.

«Собеседники журналистов рассказали, что мужчина владел прудом, на берегу которого построил для отдыхающих домики, беседки и баню. Тем не менее, с местных жителей денег за рыбалку якобы не брал. На ружье, ставшее орудием убийства, у мужчины было разрешение. Агрессии он никогда не проявлял», — говорится в сообщении.