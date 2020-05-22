Экс-боец полка «Азов» Михаил Бурмистенко с позывным Бон снялся в одной программе вместе с ополченцем Донецкой Народной Республики, чем разгневал своих бывших командиров. Видео было опубликовано на днях в Youtube на канале Grey Zone

Как «Азов» копировал в миниатюре Третий рейх © vk.com, После выхода видео в пресс-службе «Азова» резко осудили участие в нем Бурмистенко. «Бойцы полка "Азов" категорически осуждают поступок ветерана нашего подразделения. По нашему мнению, любое участие бойцов украинской армии в фрик-шоу захватчиков является недопустимым. Такие действия ‒ на руку нашему врагу, ведь информационные баталии играют важную роль в российско-украинской войне, что уже шестой год продолжается на Донбассе», — заявили в «Азове».