В ролике четверо мужчин, включая Бурмистенко, вели обсуждение событий февраля 2015 года во время боев около Широкино, в которых участвовал «Азов».
После выхода видео в пресс-службе «Азова» резко осудили участие в нем Бурмистенко.
«Бойцы полка "Азов" категорически осуждают поступок ветерана нашего подразделения. По нашему мнению, любое участие бойцов украинской армии в фрик-шоу захватчиков является недопустимым. Такие действия ‒ на руку нашему врагу, ведь информационные баталии играют важную роль в российско-украинской войне, что уже шестой год продолжается на Донбассе», — заявили в «Азове».