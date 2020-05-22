Массовое убийство около одного из водоемов в Житомирской области произошло в ночь на 22 мая. Арендатор пруда расстрелял из ружья компанию из семерых человек, которые приехали на рыбалку и устроили совместное распитие спиртных напитков. По одной из версий, некоторые из убитых были бывшими и действующими сотрудниками добровольческого батальона Нацгвардии, которые решили отомстить за полицейского начальника-взяточника, который был задержан якобы по наводке Захаренко.
«На каком-то этапе к Захаренко возникли претензии со стороны бойцов. Те под градусом начали вспоминать российское происхождение хозяина и угрожать ему насилием и даже изнасилованием за то, что он "сдал" Мшанецкого», — рассказал он.
Отмечается, что Захаренко не смог вытерпеть обвинения и взял оружие. Один из оппонентов попытался наброситься на него с ножом, из-за чего и был убит. Потом Захаренко начал убивать остальных, в том числе и спящих. В свою очередь жена стрелка заявила, что ее муж вспыльчивый человек, а «там, где выпивается водка, всегда есть конфликт».
По ее словам, Захаренко уже признал свою вину и успел ей рассказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию. Женщина добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.