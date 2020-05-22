Перед гибелью бывшие участники АТО в Донбассе могли обвинять стрелка Анатолия Захаренко в «сдаче» правоохранителям занимавшегося вымогательством начальника Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции в Житомирской области, подполковника Руслана Мшанецкого и угрожать ему. Об этом 22 мая источник сообщил изданию Detective-info

Массовое убийство около одного из водоемов в Житомирской области произошло в ночь на 22 мая. Арендатор пруда расстрелял из ружья компанию из семерых человек, которые приехали на рыбалку и устроили совместное распитие спиртных напитков. По одной из версий, некоторые из убитых были бывшими и действующими сотрудниками добровольческого батальона Нацгвардии, которые решили отомстить за полицейского начальника-взяточника, который был задержан якобы по наводке Захаренко. Кровавая рыбалка. Семь человек стали жертвами стрельбы в Житомирской области © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«На каком-то этапе к Захаренко возникли претензии со стороны бойцов. Те под градусом начали вспоминать российское происхождение хозяина и угрожать ему насилием и даже изнасилованием за то, что он "сдал" Мшанецкого», — рассказал он.

Отмечается, что Захаренко не смог вытерпеть обвинения и взял оружие. Один из оппонентов попытался наброситься на него с ножом, из-за чего и был убит. Потом Захаренко начал убивать остальных, в том числе и спящих. В свою очередь жена стрелка заявила, что ее муж вспыльчивый человек, а «там, где выпивается водка, всегда есть конфликт».

По ее словам, Захаренко уже признал свою вину и успел ей рассказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию. Женщина добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.