«В ближайшее время заработает Киевский метрополитен. Надеюсь, сейчас проводят надлежащую подготовку к открытию, ведь закрытое пространство, большое скопление людей, невозможность держать надлежащую физическую дистанцию — очень благоприятная среда для распространения опасных возбудителей болезней. В частности, вируса SARS-CoV-2», — написала она.
Супрун также отметила, что ее команда предлагала Кличко свою помощь в разработке детального плана мер, которые нужно принять, чтобы сделать метро безопасным насколько это возможно. Но столичный мэр отказался сотрудничать.
Ее команда предлагает проводить дезинфекцию поручней в вагонах, эскалаторов и дверей минимум раз в 2-3 часа. Повсюду должна быть маркировка расстояния между пассажирами. Также нужно ввести безналичные опции, отслеживать количество пассажиров, а ситуацию с пассажиропотоком нужно оперативно комментировать. Кроме того, по ее мнению, необходимо расставить антисептики на станциях и разместить информационные плакаты.