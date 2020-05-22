Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что мэр Киева Виталий Кличко отказался рассмотреть план ее команды по безопасной работе столичного метрополитена в условиях эпидемии коронавируса. Об этом 22 мая она написала в Facebook

СМИ рассказали, почему киевляне рано обрадовались скорому открытию метро © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

Супрун также отметила, что ее команда предлагала Кличко свою помощь в разработке детального плана мер, которые нужно принять, чтобы сделать метро безопасным насколько это возможно. Но столичный мэр отказался сотрудничать.

Ее команда предлагает проводить дезинфекцию поручней в вагонах, эскалаторов и дверей минимум раз в 2-3 часа. Повсюду должна быть маркировка расстояния между пассажирами. Также нужно ввести безналичные опции, отслеживать количество пассажиров, а ситуацию с пассажиропотоком нужно оперативно комментировать. Кроме того, по ее мнению, необходимо расставить антисептики на станциях и разместить информационные плакаты.