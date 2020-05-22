Лидер преступного мира Белоруссии Александр Кушнер (Саша Кушнер) вскоре может лишиться этого неформального титула. Конкуренцию ему собирается составить бывший вор в законе Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как Паштет. Об этом 22 мая пишет информагентство Прайм Крайм

ИГИЛ* на зоне начинает занимать место воров в законе - Серенко © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Уроженец Минска, Пашет был посвящен в воры в законе в конце 2012 года на сходке в ОАЭ, с участием представителей грузинского клана Тариэла Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Однако с этим «титулом» ему удалось проходить лишь месяц. Уже в январе следующего года он попал в СИЗО российского Зеленограда, где по решению нескольких авторитетов был раскоронован.

На счету Паштета несколько судимостей. На родине он отсидел за хулиганство и дважды за разбой, в России же ему вменялось торговля наркотиками и незаконное пересечение госграницы.

Изначально, по плану Таро и Мераба Сухумского, Алексеевич должен был составить конкуренцию Кушнеру, который являлся ставленником одного из лидеров криминальных кругов РФ, ныне покойного Аслана Усояна (Деда Хасана), однако этому не суждено было сбыться.

Теперь же, предполагает агентство, вышедший на свободу Паштет может вступить в конфронтацию с Сашей Кушнером за лидерство среди белорусского криминалитета.