Электоральная поддержка президента Польши Анджея Дуды за последний месяц снизилась на 20%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kantar, передает rmf24.pl 21 мая

Вице-премьер Польши озвучил самую раннюю возможную дату проведения выборов президента © CC0, Pixabay опросу, если бы президентские выборы в Польше состоялись в ближайшее воскресенье, то Дуда мог бы рассчитывать на 39% поддержки.

На втором месте — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, главный кандидат от оппозиции, за которого проголосовали бы 18% избирателей.

Значительное увеличение поддержки — до 15% — наблюдается у антисистемного кандидата Шимона Головни, которого называют польским Владимиром Зеленским. Его поддержка увеличилась на 8% по сравнению с апрелем.

Исходя из таких результатов, понадобится второй тур выборов, в котором опрошенные отдали победу Дуде.

В целом же более 78% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании.

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок из-за эпидемической ситуации и сопротивления оппозиции.

В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, что непросто осуществить в условиях карантина.