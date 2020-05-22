«По предварительной информации, среди них — бывшие участники АТО и волонтеры, также есть жители города Киева», — рассказала она.
Кроме того, своей версией событий поделился брат подозреваемого в расстреле охотника — Виктор. Он рассказал Telegram-каналу PavlovskyNews, что его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая требовала свою долю за аренду пруда, возле которого и разыгралась трагедия.
Также мужчина рассказал, что накануне Госбюро расследований задержало местного начальника райотдела за взятку, а вечером к его брату приехали знакомые «добровольцы», которые начали подозревать, что мужчина якобы подставил полицейского.
Родственник подозреваемого заявил, что изначально мужчины действительно выпивали все вместе, однако затем ситуация накалилась до предела и все закончилось гибелью гостей. Он уточнил, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия.
Источник Dетектив-Info сообщает, что среди погибших есть действующие военнослужащие Нацгвардии: бойцы батальона им. Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, двое бойцов с позывными «Фин» и «Скандер», а также киевский волонтер Роман Ханенко и работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.