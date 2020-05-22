Среди жертв расстрела в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области есть бывшие участники АТО и волонтеры. Об этом 22 мая сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, передает УНИАН

Кровавая рыбалка. Семь человек стали жертвами стрельбы в Житомирской области © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Кроме того, своей версией событий поделился брат подозреваемого в расстреле охотника — Виктор. Он рассказал Telegram-каналу PavlovskyNews, что его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая требовала свою долю за аренду пруда, возле которого и разыгралась трагедия.

Также мужчина рассказал, что накануне Госбюро расследований задержало местного начальника райотдела за взятку, а вечером к его брату приехали знакомые «добровольцы», которые начали подозревать, что мужчина якобы подставил полицейского.

Родственник подозреваемого заявил, что изначально мужчины действительно выпивали все вместе, однако затем ситуация накалилась до предела и все закончилось гибелью гостей. Он уточнил, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия.

Источник Dетектив-Info сообщает, что среди погибших есть действующие военнослужащие Нацгвардии: бойцы батальона им. Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, двое бойцов с позывными «Фин» и «Скандер», а также киевский волонтер Роман Ханенко и работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.