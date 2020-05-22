Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ознакомления с новейшими разработками военно-промышленного комплекса страны рассказал о стратегических задачах в сфере обороны государства и призвал продолжать развивать отечественное ракетостроение. Его слова 22 мая приводит Sputnik Беларусь

Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

По словам Лукашенко, стратегическая задача белорусской армии в сфере обороны — нанести неприемлемый урон противнику.

«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно», — сказал он.

Президент заявил, что в настоящее время лучшим ответом на угрозы является высокоточное ракетное вооружение, также он сообщил, что вооруженные силы страны активно прорабатывают на учениях ведение боевых действий в характерных для республики природных условиях — болот и лесов.

«Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать», — добавил Лукашенко.