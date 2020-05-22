Глава белорусского государства уверен, что, несмотря на эпидемии и вирусы, страна должна продолжать заботиться о своей армии и ее вооружении, даже если это и обходится дорого.
По словам Лукашенко, стратегическая задача белорусской армии в сфере обороны — нанести неприемлемый урон противнику.
«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно», — сказал он.
Президент заявил, что в настоящее время лучшим ответом на угрозы является высокоточное ракетное вооружение, также он сообщил, что вооруженные силы страны активно прорабатывают на учениях ведение боевых действий в характерных для республики природных условиях — болот и лесов.
«Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать», — добавил Лукашенко.