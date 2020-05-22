Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе
Пушков об интересе Лукашенко к Западу: исторические прецеденты однозначны — Янукович, Шеварднадзе
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
Глава белорусского государства уверен, что, несмотря на эпидемии и вирусы, страна должна продолжать заботиться о своей армии и ее вооружении, даже если это и обходится дорого.

По словам Лукашенко, стратегическая задача белорусской армии в сфере обороны — нанести неприемлемый урон противнику. 

«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно», — сказал он. 

Президент заявил, что в настоящее время лучшим ответом на угрозы является высокоточное ракетное вооружение, также он сообщил, что вооруженные силы страны активно прорабатывают на учениях ведение боевых действий в характерных для республики природных условиях — болот и лесов.

«Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать», — добавил Лукашенко.  