Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь следствие изменило подозрение, поскольку в деле появились новые фигуранты. Об этом 21 мая сообщил «TheБабель»

Отмечается, что личности фигурантов пока не установлены, но теперь именно они считаются организаторами. Антоненко и Кузьменко теперь считаются исполнителями, а Дугарь — пособником. Кроме того, ранее отмечалось, что на преступление подозреваемые пошли из-за «ультранационалистической идеи» и «величия арийской расы», теперь же неустановленные лица якобы действовали из личных мотивов. Исход дела Шеремета зависит от того, готов ли Зеленский идти против Порошенко – Кость Бондаренко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Всем троим сегодня изменили подозрение. В деле появились неустановленные лица, являющиеся организаторами, и по ним материалы выделили в отдельное производство», — сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

По данным правоохранителей, организаторы спонсировали деятельность Антоненко, Кузьменко и Дугарь, планировали их расходы, связанные с подготовкой к убийству, а также давали деньги исполнителям. По новой версии следствия, Кузьменко заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

Так, Антоненко, Кузьменко и Дугарь, которые подозреваются по п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса «Совершение убийство опасным для многих способом», получили еще два состава преступления. Им добавили подозрение по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение имущества, повлекшее гибель человека» и ч. 1 ст. 263 «Хранение взрывных устройств» Уголовного кодекса.