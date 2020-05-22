Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина. Об этом 22 мая свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны, опубликованные в Telegram-канале ведомства

Карантин и кризис точно приведут к снижению уровня каждой конкретной жизни – Вассерман © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Также следует, что Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская и Хмельницкая области проводят недостаточное количество лабораторных тестов и только по этой причине не смогут смягчить карантин.

Луганская область при этом занимает последнее место в стране по количеству выявленных случаев COVID-19.

В Киеве и других регионах пока слишком высокий уровень выявления случаев.