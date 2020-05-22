Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Также следует, что Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская и Хмельницкая области проводят недостаточное количество лабораторных тестов и только по этой причине не смогут смягчить карантин.
Луганская область при этом занимает последнее место в стране по количеству выявленных случаев COVID-19.
В Киеве и других регионах пока слишком высокий уровень выявления случаев.