Карантин и кризис точно приведут к снижению уровня каждой конкретной жизни – Вассерман
Карантин и кризис точно приведут к снижению уровня каждой конкретной жизни – Вассерман
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Также следует, что Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская и Хмельницкая области проводят недостаточное количество лабораторных тестов и только по этой причине не смогут смягчить карантин.

Луганская область при этом занимает последнее место в стране по количеству выявленных случаев COVID-19.

В Киеве и других регионах пока слишком высокий уровень выявления случаев.    