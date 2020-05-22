В России вакцина от коронавируса COVID-19 для массового применения появится к концу июля. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в эфире телеканала «Россия 1» 21 мая

В России вакцина от коронавируса успешно прошла испытание на людях © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения вакцины должен появиться где-то в конце июля», — сказал министр.

Он добавил, что в России разработкой вакцины занимаются как государственные, так и частные лаборатории. Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас в стране ведется разработка 47 вакцин от COVID-19 на 14 платформах.

Ранее директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра успешно опробовали на себе вакцину от коронавируса и побочных эффектов не обнаружили. Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета.