По его словам, сейчас вакцина проходит доклинические испытания.
«Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения вакцины должен появиться где-то в конце июля», — сказал министр.
Он добавил, что в России разработкой вакцины занимаются как государственные, так и частные лаборатории. Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас в стране ведется разработка 47 вакцин от COVID-19 на 14 платформах.
Ранее директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра успешно опробовали на себе вакцину от коронавируса и побочных эффектов не обнаружили. Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета.