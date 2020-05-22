Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), побочных эффектов не обнаружено. Об этом директор центра академик РАН Александр Гинцбург сообщил «Интерфаксу» 22 мая

В России назвали первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета», — сказал Гинцбург.

Он не уточнил число своих коллег, которые уже испытали на себе вакцину, но заверил, что это широкий круг сотрудников — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи. Таким образом они защищают себя для дальнейшей работы в условиях пандемии.

По словам академика, сейчас в НИЦЭМ ждут результатов тестов на приматах, чтобы отправить в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований.

Специалист пояснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген вируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется как «контейнер» для доставки гена коронавируса в клетки, чтобы запустить там синтез белков оболочки и тем самым столкнуть иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса для массового применения в России появится к концу июля. По его словам, сейчас она проходит доклинические испытания.