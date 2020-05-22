Американский сенатор Крис Мерфи, который недавно приезжал на Украину, якобы угрожал президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 21 мая в эфире программы «Право на власть» заявил бывший сотрудник посольства Украины в США, а ныне политический консультант Андрей Телиженко

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По его мнению, если власть будет отстраняться от процесса, отношения Киева и Вашингтона будут ухудшаться.

«Нас будут использовать и дальше, как республиканцы, так и демократы, и Украина просто будет тряпкой во всех этих процессах… Демократы начали давить на президента Зеленского, чтобы не было расследования этого дела. Есть известный факт, когда сенатор Крис Мерфи приезжал в Украину недавно и он непосредственно угрожал президенту Владимиру Зеленскому. Сенатор угрожает президенту государства — как это называется? Это называется, что у нас нет своей позиции», — заявил Телиженко.