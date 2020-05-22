Телиженко заявил, что Мерфи угрожал Зеленскому, что США прекратят поддержку Украины, если тот будет содействовать расследованию дела компании Burisma, в которой работал сын вице-президента Джозефа Байдена Хантер Байден.
По его мнению, если власть будет отстраняться от процесса, отношения Киева и Вашингтона будут ухудшаться.
«Нас будут использовать и дальше, как республиканцы, так и демократы, и Украина просто будет тряпкой во всех этих процессах… Демократы начали давить на президента Зеленского, чтобы не было расследования этого дела. Есть известный факт, когда сенатор Крис Мерфи приезжал в Украину недавно и он непосредственно угрожал президенту Владимиру Зеленскому. Сенатор угрожает президенту государства — как это называется? Это называется, что у нас нет своей позиции», — заявил Телиженко.