Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна выпустят из тюрьмы под домашний арест раньше окончания срока по причине распространения в стране коронавируса. Об этом на днях сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник

Экс-главу кампании Трампа Пола Манафорта перевели под домашний арест из-за COVID-19 © flickr.com данным источника, Коэн покинет тюрьму 21 мая и будет находиться под домашним арестом до момента окончания своего трехлетнего срока.

Он должен был выйти на свободу в ноябре 2021 года. Два года назад 53-летний Коэн признал свою вину по двум отдельным уголовным делам, связанным с Трампом. Так, адвокат признался в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний и выплате денег за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с Трампом. Сам президент их заявления опровергал.

Коэн также сознался в даче ложных показаний Конгрессу о сделке с недвижимостью в Москве, которой Трамп занимался во время предвыборной кампании.

Юрист является одним из 2,9 тысяч федеральных заключенных в США, в отношении которых было принято решение о переводе из тюрьмы из-за высокого риска заражения коронавирусом и низкой вероятности повторного совершения преступлений.