Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак принял решение сменить командующего Военно-морских сил страны. Предполагается, что вместо адмирала Игоря Воронченко этот пост займет контр-адмирал Алексей Неижпапа. Об этом 21 мая сообщило издание «TheБабель» со ссылкой на свои источники

Как Киев кормит чужой военно-морской флот. Покупая списанное и для третьего мира © Rnendza, CC0, Википедия Владимир Зеленский. Предполагается, что Воронченко перейдет на службу в Министерство обороны. От каких-либо комментариев для прессы он отказался, ссылаясь на то, что находится в отпуске.

Контр-адмирал Алексей Неижпапа — участник АТО, с 2015 года является заместителем командующего ВМС. С его именем связан скандал, произошедший во время предвыборной президентской кампании прошлого года, так журналистам удалось выяснить, что Неижпапа вел агитацию в воинских частях за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко.

Кроме того сообщается, что заместителем нового командующего флотом станет капитан 1 ранга Шаген Шайволдян, который в настоящий момент является начальником созданного после 2014 года 198-го учебного центра ВМС в Николаеве. При этом руководство этого центра проходит в настоящий момент в уголовных делах, связанных с коррупцией, растратами и превышении должностных полномочий. Ранее СМИ публиковали аудиозапись совещания, в ходе которого Шайволдян требовал от военнослужащих «скидываться» в общую кассу для ремонта помещений части.