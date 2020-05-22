Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте. На его жалобу в Twitter от 21 мая обратил внимание и сам официальный перевозчик Rīgas satiksme («Рижское сообщение»)

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Перевозчик в ответ на это заявил, что объявления с призывом оценить необходимость поездки звучат не только на русском, но и на латышском языке, а объявления же о необходимости прикрывать рот и нос диктуют уже на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа пассажиров.

«Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке. Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке», — уточнили представители Rīgas satiksme.

Объяснения перевозчика оказалось недостаточно, поэтому местный житель поинтересовался, почему для этих целей выбрали именно русский язык, а не украинский или китайский, однако этот вопрос остался без ответа.

Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык является родным почти для 40% в населения, однако у него статус иностранного языка. При этом международные организации неоднократно рекомендовали Латвии расширить использование языков меньшинств в административной деятельности.