«Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?» — написал пользователь @skatsnokoka.
Перевозчик в ответ на это заявил, что объявления с призывом оценить необходимость поездки звучат не только на русском, но и на латышском языке, а объявления же о необходимости прикрывать рот и нос диктуют уже на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа пассажиров.
«Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке. Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке», — уточнили представители Rīgas satiksme.
Объяснения перевозчика оказалось недостаточно, поэтому местный житель поинтересовался, почему для этих целей выбрали именно русский язык, а не украинский или китайский, однако этот вопрос остался без ответа.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык является родным почти для 40% в населения, однако у него статус иностранного языка. При этом международные организации неоднократно рекомендовали Латвии расширить использование языков меньшинств в административной деятельности.