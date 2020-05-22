Ранее президент Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Варшава назвала Россию главным вызовом для нее, но при этом ни разу не упомянул Белоруссию.
«Возможно, Дуда выносит вопрос Беларуси за скобки и будет рассматривать его отдельно, в рамках какой-нибудь Восточной Стратегии. Они не хотят лишний раз увязывать Беларусь на какие-то крупные расклады», — считает эксперт.
По его мнению, Варшава хочет рассматривать ситуацию в Белоруссии как внутреннее польское дело и как часть восточной политики Польши, чтобы потом озвученные в этой Стратегии положения применять на практике и на уровне МИД реализовывать эту глобальную стратегию конкретно к Минску.
Дзермант обратил внимание, что Польша вложилась и продолжает вкладываться в протестную инфраструктуру в Белоруссии, и теперь уже не только СМИ и активисты, но и некоторые кандидаты на предстоящих президентских выборах будут продвигать протестную повестку.
Политолог добавил, что польская сторона не прекратит попытки устроить в Белоруссии майданные протесты, поскольку проблемы, с которыми в этом случае рискует столкнуться республика, Польшу точно не затронут.