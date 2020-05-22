Президент Польши Анджей Дуда хочет рассматривать вопрос Белоруссии как внутреннее польское дело и как часть восточной политики Варшавы. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант

«Возможно, Дуда выносит вопрос Беларуси за скобки и будет рассматривать его отдельно, в рамках какой-нибудь Восточной Стратегии. Они не хотят лишний раз увязывать Беларусь на какие-то крупные расклады», — считает эксперт.

По его мнению, Варшава хочет рассматривать ситуацию в Белоруссии как внутреннее польское дело и как часть восточной политики Польши, чтобы потом озвученные в этой Стратегии положения применять на практике и на уровне МИД реализовывать эту глобальную стратегию конкретно к Минску.

Дзермант обратил внимание, что Польша вложилась и продолжает вкладываться в протестную инфраструктуру в Белоруссии, и теперь уже не только СМИ и активисты, но и некоторые кандидаты на предстоящих президентских выборах будут продвигать протестную повестку.

Политолог добавил, что польская сторона не прекратит попытки устроить в Белоруссии майданные протесты, поскольку проблемы, с которыми в этом случае рискует столкнуться республика, Польшу точно не затронут.