Антиглобалистские тренды в мире усилились на фоне пандемии коронавируса, рассказал политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что многие политики уже давали понять, что нужно какое-то ограничение процессов глобализации.

«Трамп как-то интуитивно это понимал, не в результате аналитического осмысления. В Европе — Макрон, эту позицию также занимали Венгрия, отчасти Польша. Германия была на стороне продвижения глобалистского тренда, но в итоге Ангела Меркель потеряла часть поддержки и усилила позиции популистских партий», — констатировал эксперт.

Михаил Погребинский: Украина после коронавируса продолжит свое медленное движение к пропасти © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом пока в полной мере неясно, какими будут последствия пандемии коронавируса, но то, что той ситуации, которая была до него, не будет, уже очевидно, заключил Погребинский.