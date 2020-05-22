Он отметил, что многие политики уже давали понять, что нужно какое-то ограничение процессов глобализации.
«Трамп как-то интуитивно это понимал, не в результате аналитического осмысления. В Европе — Макрон, эту позицию также занимали Венгрия, отчасти Польша. Германия была на стороне продвижения глобалистского тренда, но в итоге Ангела Меркель потеряла часть поддержки и усилила позиции популистских партий», — констатировал эксперт.
Он отметил, что пандемия коронавируса ускорила все эти процессы и обнажила противоречия, которые накапливались годами.
При этом пока в полной мере неясно, какими будут последствия пандемии коронавируса, но то, что той ситуации, которая была до него, не будет, уже очевидно, заключил Погребинский.