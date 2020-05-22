Средняя Азия для Китая – это транзитная территория для реализации инициативы «один пояс – один путь», которая является базой китайской политики последнее десятилетие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Политолог Грозин: США выдергивают одеяло из-под немцев, французов и прочих итальянцев © РИА Новости, Александр Натрускин

«То есть возможность попадания в китайскую долговую кабалу никого там особенно сильно не радует. Синофобия, которую там усиленно разжигают через прозападные структуры, была бы невозможна, если бы там не было боязни большого соседа, который может превратить в придаток своей громадной экономики. Другое дело, что замены Китая как главного источника инвестиций в экономику у региона нет», — рассказал собеседник издания.

Андрей Грозин напомнил, что у украинской контрэлиты, которая крушила свое государство, был альтернативный российскому вариант получения ресурсов. У Центральной Азии, если она откажется от партнерства с Китаем в пользу сотрудничества с американцами, других вариантов не появится.

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