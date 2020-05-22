Несмотря на то, что Китай, по сути, скупил страны Центральной Азии и посадил их на долговую иглу, местные элиты остаются синофобскими.
«То есть возможность попадания в китайскую долговую кабалу никого там особенно сильно не радует. Синофобия, которую там усиленно разжигают через прозападные структуры, была бы невозможна, если бы там не было боязни большого соседа, который может превратить в придаток своей громадной экономики. Другое дело, что замены Китая как главного источника инвестиций в экономику у региона нет», — рассказал собеседник издания.
Андрей Грозин напомнил, что у украинской контрэлиты, которая крушила свое государство, был альтернативный российскому вариант получения ресурсов. У Центральной Азии, если она откажется от партнерства с Китаем в пользу сотрудничества с американцами, других вариантов не появится.
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