Должность главы Донецкой Народной Республики опасна для жизни, однако лидер ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью Украина.ру, что не испытывает страха

В 2018 году был убит глава ДНР Александр Захарченко. Власти республики обвинили в убийстве киевский режим. Весной 2014 года было совершено несколько покушений и на Пушилина.

«Бойцам разве не опасно находиться на передовой? Жителям, которые живут на линии соприкосновения разве не опасно? Не опасно ли вообще жить шестой год в регионе, где идет конфликт? Конечно же, опасно», — констатировал Пушилин.

Глава ДНР Пушилин о том, почему на Донбассе продолжают погибать люди © РИА Новости, Евгений Одиноков

Глава ДНР отметил, что «бояться нужно было в 2014 году», однако, по его словам, когда проводился референдум о самоопределении республики, организаторы, в числе которых был и Пушилин, знали на что идут.