В 2018 году был убит глава ДНР Александр Захарченко. Власти республики обвинили в убийстве киевский режим. Весной 2014 года было совершено несколько покушений и на Пушилина.
«Бойцам разве не опасно находиться на передовой? Жителям, которые живут на линии соприкосновения разве не опасно? Не опасно ли вообще жить шестой год в регионе, где идет конфликт? Конечно же, опасно», — констатировал Пушилин.
Он и другие жители республики привыкли к опасности и по большому счету не думают об этом, так как надо двигаться дальше, заверил он.
Глава ДНР отметил, что «бояться нужно было в 2014 году», однако, по его словам, когда проводился референдум о самоопределении республики, организаторы, в числе которых был и Пушилин, знали на что идут.