ДНР и ЛНР по многим параметрам одно целое, но объединение сейчас нецелесообразно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру

С мая 2014 года по май 2015-го существовала конфедерация Новороссия, в которую входили ДНР и ЛНР. Спикером парламента Новороссии был экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Мы с Луганской Народной Республикой и так считаемся по многим параметрам одним целым. Один регион — это Донбасс. Что касается, идей, взглядов, отношений ко всему, конечно же, мы едины», — сказал Пушилин.

Глава ДНР Пушилин о том, почему на Донбассе продолжают погибать люди © РИА Новости, Евгений Одиноков

На переговорах в Минске Донбасс представлен двумя группами участников, как от ДНР, так и от ЛНР, а объединение сократит количество представителей, отметил Пушилин.

Кроме того, законодательная база республик все же отличается, также «разное экономическое и промышленное подспорье», сказад политик.

По его словам, об объединении «пока даже разговоров мы не ведем с моим коллегой из Луганской Народной Республики».