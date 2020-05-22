После Второй мировой войны с появлением у целого ряда государств огромных ядерных запасов военный способ решения проблемы стал неэффективным, так как сам победитель и все человечество отправятся в каменный век.
«То есть сейчас мы имеем дело с информационной дипломатической войной, в которой военные действия служат периферийным поддерживающим мероприятием. Когда бои ведутся не для решения стратегических задач, а для получения информационных поводов в гибридной войне», — считает политолог.
По словам Ростислава Ищенко, никто не стремится развязать Третью мировую, потому что она будет слишком разрушительна. Но в политике зачастую начинают работать механизмы самостоятельного бесконтрольного развития ситуации.
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