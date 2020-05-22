Большинство государств пытается решать проблему политическими средствами, а военные средства используются на периферии в информационных целях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ищенко о выходе из «коронакризиса»: Мы не знаем, где окажемся, в прекрасном новом или в каменном веке © РИА Новости, Нина Зотина

«То есть сейчас мы имеем дело с информационной дипломатической войной, в которой военные действия служат периферийным поддерживающим мероприятием. Когда бои ведутся не для решения стратегических задач, а для получения информационных поводов в гибридной войне», — считает политолог.

По словам Ростислава Ищенко, никто не стремится развязать Третью мировую, потому что она будет слишком разрушительна. Но в политике зачастую начинают работать механизмы самостоятельного бесконтрольного развития ситуации.

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