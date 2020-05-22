Ищенко о выходе из «коронакризиса»: Мы не знаем, где окажемся, в прекрасном новом или в каменном веке
Ищенко о выходе из «коронакризиса»: Мы не знаем, где окажемся, в прекрасном новом или в каменном веке
© РИА Новости, Нина Зотина
После Второй мировой войны с появлением у целого ряда государств огромных ядерных запасов военный способ решения проблемы стал неэффективным, так как сам победитель и все человечество отправятся в каменный век.

«То есть сейчас мы имеем дело с информационной дипломатической войной, в которой военные действия служат периферийным поддерживающим мероприятием. Когда бои ведутся не для решения стратегических задач, а для получения информационных поводов в гибридной войне», — считает политолог.

По словам Ростислава Ищенко, никто не стремится развязать Третью мировую, потому что она будет слишком разрушительна. Но в политике зачастую начинают работать механизмы самостоятельного бесконтрольного развития ситуации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 

 