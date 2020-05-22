В мае 2014 года в ДНР и ЛНР, тогда занимавших всю площадь Донецкой и Луганской областей Украины, провели референдумы, на которых подавляющее большинство граждан проголосовало в поддержку актов о государственной самостоятельности республик.
«Референдум не мог не состояться. Почему? Потому что это было решением народа. Не устану повторять, это был подвиг народа — в тех условиях пойти по этому пути», — сказал Пушилин.
По его словам, он и другие сопредседатели временного правительства ДНР были лишь рупором народа и озвучивали те чаяния, идеи, переживания, которые были у всех граждан республики.
Пушилин подчеркнул, что каждое решение властей республики было подкреплено поддержкой огромного количества людей, которые находились возле здания обладминистрации, а также были на связи с организаторами референдума на всей территории Донецкой области.