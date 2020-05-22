Наличие оружия массового поражения сделало возможность выхода из экономического кризиса через войну проблематичным шагом. Об этом в интервью Изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Грозин, отвечая на вопрос, приведет ли нынешний кризис к очередной мировой войне

Политолог Грозин: США выдергивают одеяло из-под немцев, французов и прочих итальянцев © РИА Новости, Александр Натрускин

Однако любая победа окажется пирровой, если в мегаполисах победителя взорвутся ядерные заряды, объяснил собеседник издания.

«Даже такие отвязные лидеры, как Дональд Трамп не способны принять решение, которое может разрушить их экономику. Тем более на это неспособны лидеры европейских государств в силу своих личностных обстоятельств. Да и общество не поймет даже небольшое количество потерь, неизбежное в условиях боевых действий. Травоядность западного общества нивелирует возможность выхода из кризиса через широкомасштабную войну», — рассказал Андрей Грозин.

Тем не менее ведущие мировые державы могут вести так называемые прокси-войны на территории третьих стран, как это делали СССР и США в годы холодной войны, добавил политолог.

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