По его словам, в человеческой истории были примеры того, как глобальные державы выходили из глобальных кризисов через боевые действия, это стандартная практика человеческого общежития.
Однако любая победа окажется пирровой, если в мегаполисах победителя взорвутся ядерные заряды, объяснил собеседник издания.
«Даже такие отвязные лидеры, как Дональд Трамп не способны принять решение, которое может разрушить их экономику. Тем более на это неспособны лидеры европейских государств в силу своих личностных обстоятельств. Да и общество не поймет даже небольшое количество потерь, неизбежное в условиях боевых действий. Травоядность западного общества нивелирует возможность выхода из кризиса через широкомасштабную войну», — рассказал Андрей Грозин.
Тем не менее ведущие мировые державы могут вести так называемые прокси-войны на территории третьих стран, как это делали СССР и США в годы холодной войны, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.