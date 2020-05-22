Только три государства, Россия, США и Китай, участвуют в разрешении кризисов Ирана, Украины, Северной Кореи, на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Алексей Пушков: В результате «коронакризиса» мир станет трехполярным © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«А вот Россия обладает ядерным паритетом с США. И Россия, например, продемонстрировала способность перебрасывать на значительные расстояния свои воздушные силы, как это показала операция в Сирии. То есть Россия в военно-политическом отношении сильнее Китая и играет более активную роль в решении международных кризисов, чем КНР», — рассказал Алексей Пушков.

Хотя Китай осуществил ряд прорывов в технологической сфере, именно Россия является страной с наиболее развитым военно-техническим потенциалом, которым может сравниться с США.

Полностью интервью можно прочитать здесь.