Однако, считает собеседник издания, Китай еще не способен противостоять Соединенным Штатам. Вырвавшийся на первые позиции в экономике Пекин в военно-политическом отношении все еще уступает США.
«А вот Россия обладает ядерным паритетом с США. И Россия, например, продемонстрировала способность перебрасывать на значительные расстояния свои воздушные силы, как это показала операция в Сирии. То есть Россия в военно-политическом отношении сильнее Китая и играет более активную роль в решении международных кризисов, чем КНР», — рассказал Алексей Пушков.
Хотя Китай осуществил ряд прорывов в технологической сфере, именно Россия является страной с наиболее развитым военно-техническим потенциалом, которым может сравниться с США.
Полностью интервью можно прочитать здесь.