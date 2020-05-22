Системный кризис бушует в мире с 2000 года, поэтому говорить о том, что его причиной стала разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса, нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ищенко о выходе из «коронакризиса»: Мы не знаем, где окажемся, в прекрасном новом или в каменном веке © РИА Новости, Нина Зотина

«Уже тогда американские экономисты говорили, что США стоят на пороге Великой депрессии. Единственный механизм, который они могли использовать, это количественные смягчения, то есть попытки накачать и так перекачанную деньгами экономику новыми деньгами. Не решая глубинные проблемы, пытались тушить пожар бензином. Поэтому кризис существует давным-давно», — рассказал Ростислав Ищенко.

Манипулирование цифрами статистики, на которые последние десятилетия горазд Запад, не говорит о росте экономики, считает политолог.

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