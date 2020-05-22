По его словам, пандемия лишь катализировала кризис в американской экономике, которая перестала развиваться уже 20 лет назад.
«Уже тогда американские экономисты говорили, что США стоят на пороге Великой депрессии. Единственный механизм, который они могли использовать, это количественные смягчения, то есть попытки накачать и так перекачанную деньгами экономику новыми деньгами. Не решая глубинные проблемы, пытались тушить пожар бензином. Поэтому кризис существует давным-давно», — рассказал Ростислав Ищенко.
Манипулирование цифрами статистики, на которые последние десятилетия горазд Запад, не говорит о росте экономики, считает политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.