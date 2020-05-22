Россия — это государство, которое способно реализовывать самостоятельную политику, не становясь младшим партнером США или Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

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