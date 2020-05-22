Политолог считает, что сейчас повторяется ситуация времен позднего периода холодной войны, когда друг другу противостояли Запад, СССР и страны Варшавского договора, а также существовало сильное движение неприсоединения.
«В данном случае третий полюс — Россия с ЕАЭС, очевидно, Индия, Турция. То есть масса государств, которые будут реализовывать третий путь, стараясь идти по пути минимизации участия в глобальном, пока, слава Богу, не силовом противостоянии Белого дома и Чжуннаньхая (правительственный квартал в Пекине. — Ред.)», — рассказал Андрей Грозин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.