По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, в посткоронавирусную эпоху разобщённость между государствами только усилится, а политические игры усугубят и без того ослабевшую мировую экономику

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сенатор назвал нереалистичным вариант, что после завершения пандемии в мире станет больше взаимопомощи и взаимопонимания, а человечество осознает, что стоит перед лицом очень больших угроз, преодолеть которые можно только объединившись.

«Полагаю, что мир лучше не станет, как бы он не стал хуже. Здесь, как мне кажется, главная проблема. То, что мир видоизменится, это факт. На мой взгляд, снизится роль США, которые проявили себя не лидером, а если и лидером современного мира, то только по числу заболевших и умерших, увеличится роль Китая, сейчас американцы пытаются сделать всё, чтобы этого не произошло, но это объективный процесс. На мой взгляд, мир постепенно будет из однополюсного — каким он был некоторое время после распада Советского союза, потому что США стали единственной сверхдержавой — будет превращаться в трёхполюсный, а именно будет три главных полюса влияния политической и экономической силы: США, Китай и Россия», — заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Что мир грядущий нам готовит? Прогнозы экспертов о жизни после пандемии © REUTERS, Thomas Peter

По его словам, сейчас мир, возможно, даже более разобщён, чем прежде, а некоторые, прежде всего Вашингтон, пытаются использовать коронавирус в собственных политических целях. Сенатор обращает внимание на то, что США, несмотря на пандемию, продолжают придерживаться прежнего политического курса — использование санкций, силовое давление, угрозы, ультиматумы, а на предложение генсека ООН Антониу Гутерриша временно снять ограничения со стран, пострадавших от COVID-19, например, с Ирана, ответили, что не видят в этом необходимости.

Утверждение о том, что коронавирус сыграл на руку Китаю Пушков назвал примитивной геополитикой, поскольку именно эта страна первой пострадала от эпидемии, на борьбе с инфекцией потеряла огромные деньги, властям пришлось закрыть гигантский город и густонаселённую провинцию, принять очень серьёзные меры, чтобы эпидемия не захлестнула всю КНР, а упущенные выгоды и доходы исчисляются сотнями миллиардов долларов.

«Речь о том, что Китай может быстрее остальных стран восстановиться после эпидемии, потому что там произошло меньшее падение внутреннего валового продукта. Если ЕС потерял 7,5% ВВП на пандемии, Япония — около 6%, США — 5,5%, то Китай — 1,2%. Пекин сумел ограничить негативное воздействие на свою экономику, но это не значит, что коронавирус сыграл ему на руку. Это значит, что Китай — достаточно устойчивая экономическая система, и не позволил эпидемии достичь таких масштабов, как в США. Но тут есть свои проблемы — внешние рынки очень вялые, они рушатся, в том числе те, которые потребляют китайскую продукцию, соответственно, у Пекина возникнут серьёзные проблемы с экспортом. Однако по сравнению с другими ведущими экономическими центрами Китай меньше потерял, отсюда и больше возможностей, чтобы быстрее восстановиться. Плюс у Китая есть деньги, ведь Соединённые Штаты в долгах, как в шелках, это главный мировой должник. Американцы вылезают за счёт резервной валюты и продажи по всему своих гособлигаций, у китайцев облигации на $1,8 трлн, у японцев — на $1,2 трлн. То есть США живут в долг, в отличие от Китая. Китай в долг даёт, сейчас это центр сосредоточения мировых финансов, у него есть возможность инвестировать и вкладывать в другие страны», — заявил сенатор.

По словам Пушкова, сейчас американские власти пытаются пережить на Пекин ответственность за своё бездействие в борьбе с эпидемией, хотя сами могли избежать таких масштабов распространения заболевания. В пример Штатам он поставил Тайвань, где живут китайцы, у них сильные связи с континентальным Китаем: до 2 млн китайцев каждый год приезжают на Тайвань, 1 млн тайваньцев работает на территории континентального Китая. Тайвань всё сделал вовремя, он закрылся от Китая в 20-х числах января и ввёл строжайшие меры проверки всех, кто прибывает на остров, в результате 441 заболевший и 7 умерших.

«Мир посткоронавирусного времени, возможно, станет хуже, чем до него. Коронавирус не сплотит страны, а наоборот, разобщит его. США уже вступили на тропу политической и экономической войны с Китаем, готовя законопроект, который позволит принимать санкции против Китая. Если это будут санкции символические, то китайцы ещё могут сдержанно отреагировать, а если это будут крупные санкции, то, я полагаю, у Китая не будет выбора, поскольку чтобы спасти лицо, нужно будет принять ответные меры. Так что ситуация очень серьёзная, и эти политические игры могут усугубить плохое экономическое состояние мира, в которое он попал в результате пандемии», — предупредил Пушков.