В городе Шуши состоялась инаугурация нового президента Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило издание Sputnik Армения

Отмечается, что на церемонии присутствовало высшее руководство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Карабахский пожар © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Араик Арутюнян победил во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Карабахе 14 апреля. Он набрал 88%, а его соперник, глава МИД Карабаха Масис Маилян — 12%.

Арутюнян в 2007-2017 годах занимал пост премьер-министра Нагорно-Карабахской республики, а в 2017-2018 годах — главы правительства. Его политическая сила «Свободная Родина — Объединённый гражданский блок» победила на парламентских выборах, получив 16 депутатских мандатов из 33.