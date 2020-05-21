Отмечается, что на церемонии присутствовало высшее руководство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Арутюнян вступил в должность, принеся присягу на конституции и Евангелие XVII века. Он поклялся «безоговорочно выполнять требования конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность республики».
Араик Арутюнян победил во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Карабахе 14 апреля. Он набрал 88%, а его соперник, глава МИД Карабаха Масис Маилян — 12%.
Арутюнян в 2007-2017 годах занимал пост премьер-министра Нагорно-Карабахской республики, а в 2017-2018 годах — главы правительства. Его политическая сила «Свободная Родина — Объединённый гражданский блок» победила на парламентских выборах, получив 16 депутатских мандатов из 33.