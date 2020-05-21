По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, если напряжённость между Вашингтоном и Пекином будет усиливаться, то в Южно-Китайском море может произойти столкновение судов двух стран либо столкновение самолётом в воздушном пространстве этого района

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сенатор выразил мнение, что США не объявят войну Китаю, потому что он, хоть и отстаёт от Штатов в области ядерного оружия, но всё равно остаётся очень крупной военной державой — у Пекина одна из самых крупных армий мира, у него есть межконтинентальные ядерные ракеты, способные достичь территории США.

«Опасно другое. Если Трамп сейчас начнёт военные манёвры около берегов Китая, как в своё время он направлял военные суда к берегам Северной Кореи, вот тут мало ли что может произойти. В Южно-Китайском море достаточно высока военная активность Соединённых Штатов. США почему-то считают, что Южно-Китайское море — это чуть ли не их прибрежная территория, где они могут делать всё, что угодно. Китайцев давно это раздражает. И тут может произойти какой-то военный инцидент, например, столкновение судов или даже столкновение в воздухе, если там будет повышенная военная активность», — предупредил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

Он напомнил, что о прецеденте столкновения в воздухе между двумя странами, который произошёл в апреле 2001 года. В результате столкновения с китайским Мигом американскому самолёту-разведчику пришлось сесть на территории КНР. Потом американцы требовали вернуть самолёты лётчикам, китайцы, естественно, настаивали на том, что самолёт нарушил их воздушное пространство. Всё решилось небыстро, в итоге Китай вернул самолёт лётчикам, но заставил американцев серьёзно понервничать, так что прецедент столкновения в воздухе уже был.

«Я думаю, что примут законопроект Линди Грэма, который требует введения санкций против Китая. В этой обстановке военный инцидент возможен, а военный инцидент — это всегда потенциальный пролог к военному конфликту. Будем надеяться, что этого не произойдёт, но США сейчас делают многое для того, чтобы создать атмосферу повышенной нервозности в отношениях с Китаем», — сказал Пушков.