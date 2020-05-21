Популярная российская певица украинского происхождения Наташа Королева анонсировала в своем Instagram рецепт огненной воды. Она поделилась им с подписчиками 21 мая

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«Все пекут, что-то варят, салатики нарезают… Молодцы девчонки! А я гоню. Гоню "Королёвскую", 80-градусную», — обратилась звезда к подписчикам в видеоролике.

«На моем YouTube-канале "Наташа Королёва" мини-фильм, где весь процесс во всех подробностях! Может, мой опыт и рецепт Королевской самогоночки вам пригодится!» — поделилась певица.

«Наша девчонка», «Молодец», — отреагировали пользователи Instagram.