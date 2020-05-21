Жертва пластической хирургии. Новая внешность Татьяны Овсиенко шокировала поклонников
Жертва пластической хирургии. Новая внешность Татьяны Овсиенко шокировала поклонников
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
Наташа Королева отметила, что многие не сидят на самоизоляции без дела, и рассказала, чем занята сейчас сама.

«Все пекут, что-то варят, салатики нарезают… Молодцы девчонки! А я гоню. Гоню "Королёвскую", 80-градусную», — обратилась звезда к подписчикам в видеоролике. 

«На моем YouTube-канале "Наташа Королёва" мини-фильм, где весь процесс во всех подробностях! Может, мой опыт и рецепт Королевской самогоночки вам пригодится!» — поделилась певица. 

«Наша девчонка», «Молодец», — отреагировали пользователи Instagram.    

 

 

 

 