Наташа Королева отметила, что многие не сидят на самоизоляции без дела, и рассказала, чем занята сейчас сама.
«Все пекут, что-то варят, салатики нарезают… Молодцы девчонки! А я гоню. Гоню "Королёвскую", 80-градусную», — обратилась звезда к подписчикам в видеоролике.
«На моем YouTube-канале "Наташа Королёва" мини-фильм, где весь процесс во всех подробностях! Может, мой опыт и рецепт Королевской самогоночки вам пригодится!» — поделилась певица.
«Наша девчонка», «Молодец», — отреагировали пользователи Instagram.
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Первый раз в жизни выгнала Самогоночку!!! Ух!!!!! Получилась отменная!!! На моем YouTube канале Наташа Королёва,мини фильм где весь процесс во всех подробностях!!! Может мой опыт и рецепт Королевской самогоночки вам пригодится!😜#наташакоролева #самогон #смачного #ягодка