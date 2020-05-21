По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, президент Украины Владимир Зеленский не смог запустить диалог по Донбассу, начать сближение с Москвой и улучшить качество жизни своих соотечественников

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сенатор подчеркнул, что Владимира Зеленского выбирали как антитезу Петру Порошенко, то есть он должен был расчистить авгиевы конюшни коррупции во властных и бизнес-структурах Украины, а также найти новый баланс отношений с Россией, пути прогресса в ситуации с Донбассом, возможности для оживления экономики Украины и для повышения уровня жизни, ведь сейчас Украина входит в тройку самых бедных стран Европы по валовому внутреннему продукту на душу населения.

«На мой взгляд, год президентства Зеленского показал, что это год президентства невыполненных обещаний и упущенных возможностей. Упущенные возможности, которые у него были: начать диалог по Донбассу, начать нормализацию отношений с Россией. Россия для Украины в торгово-экономическом отношении всегда была важнейшим партнёром, у нас товарооборот в лучшие времена достигал $53 млрд, и кстати это было то время, когда быстрее всего росла экономика Украины. Сейчас уже в Киеве говорят: «А что нам дала евроассоциация? Что мы выиграли от неё?». Звучит красиво, а так-то пшик, потому что украинские товары в таком количестве на европейском рынке не нужны. Сейчас они землю продают, свой чернозём, я думаю, это даже унизительно смотрится — страна вынуждена продавать свою землю, чтобы хоть как-то поддержать свой бюджет», — сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Удивительная трансформация Владимира Зеленского © president.gov.ua

Сенатор также отметил, что за обещаниями Зеленского бороться за умы и сердца жителей Донбасса ничего не стоит, для начала можно было бы снять экономическую блокаду с региона, которую ввели предыдущие власти.

«Он предлагает Донбассу жёсткую зачистку в случае, если туда войдут украинские войска. Он предлагает повторение Одессы 2 мая 2014 года. Так кто же на такое согласится? Это пустая риторика, говоря политическим языком, а человеческим языком — безответственная болтовня. И вот такой безответственной болтовни мы слышим очень много. «Я то решу, я это решу» — и ничего не происходит»,- заявил Пушков.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведённому с 14 по 17 мая, 70% респондентов сказали, что Зеленский не достиг успеха в урегулировании конфликта на юго-востоке страны, 21% придерживается противоположного мнения.

«Он, на мой взгляд, дал большие обещания народу Украины, например, разобраться с бывшими её правителями, когда на дебатах на стадионе говорил: «Пётр Алексеевич, я — Ваш приговор». Год прошёл, приговора нет, судебного процесса нет, а прокурор куда-то убежал, мы не видим прокурора в лице Зеленского, он вообще ушёл от этой темы. У меня такое ощущение, что он поплыл, просто не контролирует ситуацию, она развивается как-то сама: есть Зеленский, а параллельно ему хаотично и непонятно развивается ситуация. И отсюда потеря 32% рейтинга за года — было 73%, а сейчас 41% — это очень большая потеря. Да, у него больше, чем у прежних украинских политических лидеров (участвовавших в президентских выборах 2019 года — ред.), но там-то и взглянуть не на кого, там Порошенко, Тимошенко и Ляшко, здесь-то и альтернатив не очень много. Личный рейтинг Зеленского падает, и есть так пройдёт второй год, то он окажется на уровне Порошенко, если потеряет ещё 20%, поэтому Зеленский разочаровал очень серьёзно, думаю, не только нас, европейцев, но и самих украинцев, это чувствуется, а опросы общественного мнения это подтверждают»,- подытожил Пушков.