Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечает, что за год президент Украины Владимир Зеленский смог отказаться от политики маневрирования на грани войны с Россией, которую реализовывал Пётр Порошенко, а также провёл обмен пленными с ДНР и ЛНР

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» российский сенатор сравнил политический курс нынешнего украинского лидера и его предшественника.

«Зеленский должен был преодолеть негативное наследие Порошенко. Что он из этого сделал? Он сделал две вещи. Во-первых, он отошёл от политики, которую Порошенко сознательно проводил, — маневрирования на грани войны с Россией. Керченский инцидент был провокацией со стороны Порошенко, которая теоретически могла привести к военному конфликту с Россией. Вот от такой политики провокации, чреватой военным конфликтом, Зеленский, во всяком случае до сегодняшнего дня, отошёл. Во-вторых, Зеленскому удалось добиться обмена пленными с Донбассом», — сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко и в чем ему уступает © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В рамках обмена заключёнными с Россией 7 сентября 2019 года на Украину вернулись все 22 моряка и двое сотрудников СБУ, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

А 29 декабря состоялся первый за два года обмен пленными между сторонами вооружённого конфликта в Донбассе, в ходе которого Киев передал 63 человека Луганску и 61 — Донецку, а на подконтрольную Киеву территорию из ДНР вернулся 51 человек, из ЛНР — 25. Несколько человек отказались либо уезжать на другую сторону линии соприкосновения, либо вовсе участвовать в обмене.

«Во всех остальных отношениях мы, к сожалению, видим продолжение примерно той же политики. По Донбассу — тупик, неготовность обсуждать особый статус, неспособность обеспечить разведение сил по всей линии, которая разделяет Донбасс и Украину», — заявил Пушков.

После саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже прошло 5 месяцев, и за это время Киев выполнил только один пункт итогового коммюнике — обмен пленными с народными республиками Донбасса — и то не в полной мере. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Владимир Зеленский высказывает схожие мысли, что и предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, а именно — выборы в Донбассе невозможны «пока так называемые мифические наёмники не будут выведены из восточной части Украины и пока украинские власти не возьмут под свой контроль всю протяжённость границы с Российской Федерацией».