«Вчера Офисом президента дано распоряжение выписать новое подозрение гражданину Шарию. Новое подозрение — по делу 2011 года, когда Шарий, по мнению следствия, сделал в полиции неправдивое заявление. За что ему грозил год условно. По делу, в котором нет потерпевших и свидетелей. По делу, которое висело 9 лет, и суд отменил розыск Шария, признав дело г….м на палочке», — написал он.
Шарий отметил, что примет подозрение с удовольствием и с радостью его опубликует.
Кроме того, он добавил, что его партией уже занялась СБУ.
«Службе безопасности Украины дано распоряжение во всех областных управлениях "работать по Партии Шария". Мы ожидаем провокаций, прошу всех наших сторонников быть крайне бдительными и осторожными», — заявил он.
Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. По данным следствия, в ночь на 12 июля 2011 года он обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение.