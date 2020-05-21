Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его информации, прокуратура Киева готовится предъявить ему новое подозрение по делу девятилетней давности. Об этом 21 мая он написал в Facebook

На Россию не работает. Порошенко придется извиниться перед Шарием © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шарий отметил, что примет подозрение с удовольствием и с радостью его опубликует.

Кроме того, он добавил, что его партией уже занялась СБУ.

«Службе безопасности Украины дано распоряжение во всех областных управлениях "работать по Партии Шария". Мы ожидаем провокаций, прошу всех наших сторонников быть крайне бдительными и осторожными», — заявил он.

Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. По данным следствия, в ночь на 12 июля 2011 года он обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение.