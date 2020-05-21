В Мексике выпал град пугающей формы: по мнению местных жителей, по форме он напоминал коронавирус. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило издание «РИА Мелитополь» со ссылкой на Daily Mail

Очевидцы заявляют, что крупные градины были не гладкими, а имели шипы необычной формы — внешне кусочки льда напоминали коронавирус, сфотографированный под микроскопом.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Метеоролог Хосе Мигель Винас заверил, что в такой форме града нет ничего необычного — его форма объясняется тем, что во время сильных штормов градины сталкиваются и застывают в причудливых формах.

В Мексике, согласно последним данным, зафиксировано 56,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 6 тыс. человек скончались, 38,4 тыс. выздоровели.