Очевидцы заявляют, что крупные градины были не гладкими, а имели шипы необычной формы — внешне кусочки льда напоминали коронавирус, сфотографированный под микроскопом.
Местные жители посчитали такой град «знаком свыше», который должен напомнить всем о важности оставаться дома.
Метеоролог Хосе Мигель Винас заверил, что в такой форме града нет ничего необычного — его форма объясняется тем, что во время сильных штормов градины сталкиваются и застывают в причудливых формах.
В Мексике, согласно последним данным, зафиксировано 56,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 6 тыс. человек скончались, 38,4 тыс. выздоровели.