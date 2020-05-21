Общественная организация «Национальный экологический совет Украины» заявила о плачевном состоянии плотин водохранилищ Днепра. Об этом 21 мая сообщают «Факты»

Неужели нам мало одного Чернобыля? Ветераны атомной энергетики срочно обратились к Зеленскому © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Также сообщается, что оценить масштабы повреждений очень трудно, поскольку пустоты находятся внутри конструкций. Инженеры не исключают, что в аварийном состоянии находится весь фронт плотины. Сегодня она удерживает давление 2,5 кубических километра воды, что является слишком большой нагрузкой на ГЭС.

Ученые подсчитали, что прорыв плотины Каневской гидроэлектростанции приведет к затоплению значительной части Черкасской области, возникновению непроходимых болот на этой территории, а также к увеличению давления на плотину Кременчугского водохранилища и ее прорыву. То есть дамбы, находящиеся ниже по течению, начнут складываться и разрушаться одна за другой по принципу домино.