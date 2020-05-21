Жертва пластической хирургии. Новая внешность Татьяны Овсиенко шокировала поклонников

Певица Ирина Салтыкова опубликовала совместное фото со своей коллегой по сцене Татьяной Овсиенко, которое вызвало оживленное обсуждение в интернете

Королева показала фигуру после карантина и получила неоднозначную реакцию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, под последней публикацией уроженки Киева Овсиенко на ее странице в Instagram, где она анонсирует свое участие в программе, пользователи попросили артистку перестать экспериментировать со своей внешностью.

«Татьяна, ради бога, не колите больше гиалуронки в среднюю часть лица, оно будет все больше раздуваться», «Я не могу понять зачем Вы испортили себя этими филлерами или что у Вас там со щеками и губами кривыми. Вы, что хотите стать похожей на Катю Семенову?! Верните лицо! Я очень хочу написать более жестоко, что б Вы поняли! Не надо портить себя!», — пишут подписчики.