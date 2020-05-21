Жертва пластической хирургии. Новая внешность Татьяны Овсиенко шокировала поклонников

«Таня Овсиенко что-то невообразимое с собой сотворила. Неудачная пластика или что с ней, никак не поймем. Но на одном глазу бельмо», — прокомментировал фото Telegram-канал «Немалахов».
Кроме того, под последней публикацией уроженки Киева Овсиенко на ее странице в Instagram, где она анонсирует свое участие в программе, пользователи попросили артистку перестать экспериментировать со своей внешностью.
«Татьяна, ради бога, не колите больше гиалуронки в среднюю часть лица, оно будет все больше раздуваться», «Я не могу понять зачем Вы испортили себя этими филлерами или что у Вас там со щеками и губами кривыми. Вы, что хотите стать похожей на Катю Семенову?! Верните лицо! Я очень хочу написать более жестоко, что б Вы поняли! Не надо портить себя!», — пишут подписчики.