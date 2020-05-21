По словам главы партии Рудык, кандидат от «Голоса» на выборах мэра столицы точно будет.
«В нашей команде много честных и профессиональных людей — каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно», — сказала она.
Кроме того, в материале «РБК-Украина» говорится, что кандидаты, которые будут бороться за кресло мэра Киева, могут рассчитывать как минимум на попадание во второй тур.
Отмечается, что согласно опросу «Рейтинга», Притула идет на втором месте с 9,1% поддержки после мэра Виталия Кличко.