Украинский телеведущий Сергей Притула может принять участие в выборах мэра Киева. Об этом заявила председатель партии «Голос» Кира Рудык, передает 21 мая «РБК-Украина»

По словам главы партии Рудык, кандидат от «Голоса» на выборах мэра столицы точно будет. «Слуга народа» может выдвинуть Ляшко или Богдана в мэры Киева — СМИ © Facebook, Виктор Ляшко

«В нашей команде много честных и профессиональных людей — каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно», — сказала она.

Кроме того, в материале «РБК-Украина» говорится, что кандидаты, которые будут бороться за кресло мэра Киева, могут рассчитывать как минимум на попадание во второй тур.

Отмечается, что согласно опросу «Рейтинга», Притула идет на втором месте с 9,1% поддержки после мэра Виталия Кличко.