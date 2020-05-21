«Депутатская группа "За будущее" стала партией. Учредительный съезд партийцы решили совместить с годовщиной президентства [Владимира] Зеленского», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что встреча проходила с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности. Председателем партии избрали депутата Игоря Палицу. Среди первоочередных задач партии он называет продолжение реформы децентрализации с расширением полномочий местных властей. Кроме того партия будет способствовать новым экономическим реформам и добиваться возвращения в состав Украины Донбасса и Крыма.
Также отмечается, что партия не считает себя оппозицией, и готова помогать президенту, прежде всего, кадрами в правительстве и на местах. Бывшего и нынешнего премьеров Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля в партии считают слабыми руководителями.