Учредительный съезд депутатской группы «За будущее» накануне принял решение о создании одноименной партии, которая примет участие в местных выборах. Об этом 21 мая сообщает ТСН

И вновь продолжается бой. Президент Зеленский против местных элит Украины © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Также отмечается, что встреча проходила с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности. Председателем партии избрали депутата Игоря Палицу. Среди первоочередных задач партии он называет продолжение реформы децентрализации с расширением полномочий местных властей. Кроме того партия будет способствовать новым экономическим реформам и добиваться возвращения в состав Украины Донбасса и Крыма.

Также отмечается, что партия не считает себя оппозицией, и готова помогать президенту, прежде всего, кадрами в правительстве и на местах. Бывшего и нынешнего премьеров Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля в партии считают слабыми руководителями.