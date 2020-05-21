МИД Украины обвиняет Россию в незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа, за что потребует моральной и материальной компенсации. Об этом 20 мая заявил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Интерфакс-Украина

МИД Украины планирует подать в Международный морской трибунал меморандум 22 мая.

«Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причем как материального, так и компенсации их моральных убытков», — подчеркнул он.

Сенатор от Крыма рассказал о жестком уроке, который получила Украина в керченской провокации © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым | Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым | Перейти в фотобанк

Три корабля ВМС Украины с 24 моряками задержали 25 ноября 2018 года после того, как они нарушили государственную границу России. На родину экипажи украинских кораблей смогли вернуться в сентябре этого года в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой.

В ноябре 2019 года Россия вернула Украине задержанные корабли.