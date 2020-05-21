МИД Украины планирует подать в Международный морской трибунал меморандум 22 мая.
«Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причем как материального, так и компенсации их моральных убытков», — подчеркнул он.
Также он заверил, что ни один процесс против России не приостановлен, а все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя.
Три корабля ВМС Украины с 24 моряками задержали 25 ноября 2018 года после того, как они нарушили государственную границу России. На родину экипажи украинских кораблей смогли вернуться в сентябре этого года в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой.
В ноябре 2019 года Россия вернула Украине задержанные корабли.