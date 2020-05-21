Малюська отметил, что Минюст по решению судов вынужден забирать животных у их владельцев. Министр рассказал, что собаке не повезло с хозяевами и характером, в результате чего пострадали прохожие.
По его словам, владелец был оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать.
«То есть речь не идет о продаже за долги… Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание/учебу… Вероятно, скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно», — пообещал министр.