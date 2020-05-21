Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что выкупит питбуля на электронных торгах ведомства, который покусал прохожих и был конфискован у хозяев за ненадлежащее содержание. Об этом 21 мая сообщил Минюст в Facebook

Тюремные будни министра юстиции Украины Малюська © Facebook, Denis Malyuska

По его словам, владелец был оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать.

«То есть речь не идет о продаже за долги… Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание/учебу… Вероятно, скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно», — пообещал министр.