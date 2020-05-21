В Грузии с 22 мая будут отменены комендантский час и режим чрезвычайного положения, однако некоторые ограничения останутся. Об этом на правительственном заседании в четверг, 21 мая, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, передает РИА Новости

«Чрезвычайное положение не будет продлено, также, следовательно, отменяется комендантский час, при этом вирус никуда не уходил… После отмены ЧП наша ответственность еще больше растет и требования специалистов Минздрава становятся еще более важными. Определенные ограничения, разработанные Минздравом, будут сохранены», — заявил Гахария. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в Грузии зафиксирован 721 случай заражения коронавирусом, 12 человек скончались, 485 выздоровели.