«Чрезвычайное положение не будет продлено, также, следовательно, отменяется комендантский час, при этом вирус никуда не уходил… После отмены ЧП наша ответственность еще больше растет и требования специалистов Минздрава становятся еще более важными. Определенные ограничения, разработанные Минздравом, будут сохранены», — заявил Гахария.
Введенный из-за пандемии коронавируса режим ЧП действует в Грузии до 22 мая. Комендантский час действует с 21:00 до 6:00.
Согласно последним данным, в Грузии зафиксирован 721 случай заражения коронавирусом, 12 человек скончались, 485 выздоровели.