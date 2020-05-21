Кравченко провела параллели между кадрами и ситуацией, когда люди по всему миру вынуждены защищаться от коронавируса.
«На самоизоляции. Помните сезон?» — написала актриса.
Подписчики Кравченко посчитали, что кадры из сериала — это предсказание.
«Это было предсказание», «Сейчас пересматриваем, очень много моментов в фильме, которые сейчас очень актуальны», «Этот фильм как раз, отдушина для карантина, прекрасный фильм!!», «Мы и не забывали. В режиме самоизоляции, Ваш фильм, как спасение», «Как в воду глядели!!! Таки и нас коснулось!» — пишут люди.