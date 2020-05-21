Отмечается, что вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины.
«Для нас абсолютно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание из-за манипуляционных недостоверных утверждений о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины», — заявили в МИД.
В министерстве отметили, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств страны, в том числе и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год).
МИД Украины считает, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран.