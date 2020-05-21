Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал 21 мая в своем Twitter подробности гибели в Донбассе командира батальона «Луганск-1» Сергея Губанова, который погиб во время выполнения задания

Тюрьма или могила? Золотарев объяснил, где окажутся добробатовцы без поддержки властей © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Также Нацполиция сообщает, что еще три бойца батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Накануне Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о повышении боеготовности своих вооруженных сил после усиления обстрелов своей территории украинской армией.