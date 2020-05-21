«Ночью погиб командир добробата МВД "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов ("Седой"). Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас. Война никуда не делась…» — написал он.
Также Нацполиция сообщает, что еще три бойца батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения.
Накануне Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о повышении боеготовности своих вооруженных сил после усиления обстрелов своей территории украинской армией.