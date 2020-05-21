«18 мая Андрей Ермак пригласил меня на встречу в Офис Президента Украины. Из уважения к институту президента Украины я пошла. Встреча состоялась на следующий день в 17 часов. Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ», — отметила она.
Супрун считает, что эту встречу устроили «для галочки», а в реальности не было никакого предложения, поскольку она не получила конкретных ответов на своих вопросы о том, чем она будет заниматься.