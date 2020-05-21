Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак от имени президента Владимира Зеленсеого предложил ей присоединиться к Национальному совету реформ, исполнительный комитет которого возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом 20 мая она написала на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Воля объяснил, почему ЕС против единого экономического пространства с Украиной — видео