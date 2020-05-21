«По состоянию на 09:00 21 мая в Украине 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 5227 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 476 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2842 и 2475 человек соответственно. Более тысячи случаев зафиксировано в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 21 мая в центральную лабораторию поступило 1024 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.