На Украине с начала эпидемии зафиксировано 19 706 случаев коронавируса, 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. Об этом 21 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2842 и 2475 человек соответственно. Более тысячи случаев зафиксировано в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.

По состоянию на утро 21 мая в центральную лабораторию поступило 1024 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.