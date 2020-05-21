Ранее Пелоси негативно высказалась о действиях Трампа, который ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.
«Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе, с болезненным ожирением», — сказала она.
Отмечается, что критики сочли слова Пелоси дискриминацией по отношению к полным людям.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что принимает препарат противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Заявление главы государства вызвало широкий резонанс в обществе — многие специалисты отмечают, что эффективность препарата не доказана и он может нанести серьезный вред организму.