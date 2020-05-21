Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинили в дискриминации полных людей после слов об ожирении президента Дональда Трампа. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на BBC News

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк высказалась о действиях Трампа, который ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

«Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе, с болезненным ожирением», — сказала она.

Отмечается, что критики сочли слова Пелоси дискриминацией по отношению к полным людям.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что принимает препарат противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Заявление главы государства вызвало широкий резонанс в обществе — многие специалисты отмечают, что эффективность препарата не доказана и он может нанести серьезный вред организму.