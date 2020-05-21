Газопровод «Северный поток-2» будет достроен в любом случае, но его ввод в эксплуатацию может занять несколько лет, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом накануне сообщила газета «Московский комсомолец»

Германия освободила «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на своей территории на 20 лет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«В данном случае стоит ожидать новых судебных исков, в частности со стороны Польши, которая уже давно и крайне агрессивно настроена против завершения строительства «Северного потока — 2». Берлин изначально был заинтересован в том, чтобы этот проект был: он крайне выгоден для экономики и энергетики Германии», — отметил Пикин.

По его мнению, лучшим решением было бы создание международной компании, которая управляла бы поставками по этому направлению. Кроме того, присутствие крупных международных игроков может сыграть на руку — ввести в отношении них санкции будет сложнее.