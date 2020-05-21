Ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от действия Газовой директивы ЕС на территории страны на 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года. При этом решение не распространяется на «Северный поток-2»
«В данном случае стоит ожидать новых судебных исков, в частности со стороны Польши, которая уже давно и крайне агрессивно настроена против завершения строительства «Северного потока — 2». Берлин изначально был заинтересован в том, чтобы этот проект был: он крайне выгоден для экономики и энергетики Германии», — отметил Пикин.
По его мнению, лучшим решением было бы создание международной компании, которая управляла бы поставками по этому направлению. Кроме того, присутствие крупных международных игроков может сыграть на руку — ввести в отношении них санкции будет сложнее.