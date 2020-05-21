США заблокировали представленное в Совете Безопасности ООН заявление России, осуждающее вторжение в Венесуэлу. Об этом в среду, 20 мая, на своей странице в Twitter сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский

Россия созывает Совбез ООН из-за вторжения в Венесуэлу — СМИ © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк представила документ о вмешательстве Соединенных Штатов во внутреннюю политику Венесуэлы, а так посягательстве на ее суверенитет. По словам Полянского, в тексте документа не было никаких обвинений, только «поддержка базовых и общих принципов».

«Он был "убит" постпредством США через девять минут после начала процедуры молчаливого принятия. Еще остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле?», — написал он.

Ранее стало известно, что Венесуэла обратилась в Совбез ООН с жалобой на попытку морского вторжения 3 мая: по словам президента Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией.

Глава государства также заявил, что не его жизнь покушались террористы, а среди задержанных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал представителями личной охраны президента Дональда Трампа.

Власти Соединенных Штатов и Колумбии отрицают свою причастность к этим событиям.