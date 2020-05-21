В среду, 20 мая, на заседании Совбеза ООН Россия представила документ о вмешательстве Соединенных Штатов во внутреннюю политику Венесуэлы, а так посягательстве на ее суверенитет. По словам Полянского, в тексте документа не было никаких обвинений, только «поддержка базовых и общих принципов».
«Он был "убит" постпредством США через девять минут после начала процедуры молчаливого принятия. Еще остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле?», — написал он.
Ранее стало известно, что Венесуэла обратилась в Совбез ООН с жалобой на попытку морского вторжения 3 мая: по словам президента Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией.
Глава государства также заявил, что не его жизнь покушались террористы, а среди задержанных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал представителями личной охраны президента Дональда Трампа.
Власти Соединенных Штатов и Колумбии отрицают свою причастность к этим событиям.